İsveç kendi ateşini hazırlıyor: Kur'an-ı Kerim'in üzerine ölüm tehditleri yazdılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tallin’de Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Şu aşamada Türkiye’nin bu üyelik sürecini ayırma gibi bir çalışması yok. Bu NATO çerçevesinde atılacak bir adım. Eğer iki ülke ve NATO, üyelik sürecini ayırmak isterse Türkiye de Finlandiya’nın NATO üyeliğini değerlendirecektir" dedi.