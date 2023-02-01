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Dünya

İsveç kendi ateşini hazırlıyor: Kur'an-ı Kerim'in üzerine ölüm tehditleri yazdılar

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinin farklı bölgelerinde, üzerine ve içerisine hakaret yazılmış üç Kur'an-ı Kerim bulundu. İsveç devlet televizyonunun haberine göre, Kur'an-ı Kerim'in üzerine ölüm tehditleri yazdılar.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:17 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
İsveç'te Kur'an-ı Kerim üzerine hakaretler yazıp otobüs durağına attılar.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim üzerine hakaretler yazıp otobüs durağına attılar.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, üzerine ölüm tehdidi yazılan Kur'an-ı Kerim'in otobüs durağında, diğerlerinin de kamuya açık yerlerde bulunduğu belirtildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Ronneby İslam Derneği üyesi Gudlaug Hilmarsdottir, olaya son derece üzüldüklerini ve Kur'an- Kerim'in hayattaki rehberleri olduğunu söyledi.

Ronneby'de 2020'de Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakılmıştı.

Polisin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurmasına rağmen failler yakalanamamıştı.

AHLAKSIZLIK PALUDAN'LA BAŞLADI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

  • Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

#İsveç
#Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı
#Paludan
1 saat önce
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İsveç kendi ateşini hazırlıyor: Kur'an-ı Kerim'in üzerine ölüm tehditleri yazdılar
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