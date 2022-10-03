Dünya İsveç Kuzey Akım boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi
AVRUPA

İsveç Kuzey Akım boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi

İsveç, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının olduğu bölgeye dalgıçların bulunduğu denizaltı sevk etti. Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom da bugün boru hatlarındaki basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

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Haber Merkezi AA
İsveç Kuzey Akım boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi
Foto/Arşiv

İsveç Sahil Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, kurumun olayı yönettiği belirtilirken sızıntıların olduğu bölgeye dalgıçların da bulunduğu denizaltı gönderildiği belirtildi.

Kurumdan bölgede kaç gemi ve denizaltı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

'SIZINTILAR DURDU' AÇIKLAMASI

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti. Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti. Reuters haber ajansına göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova 'Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?' dedi. Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.
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