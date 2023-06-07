İsveç medyası 'Bu bir ilk' diyerek duyurdu: PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edilecek

Arşiv
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası NATO'ya üye olmaya karar veren ancak bu konuda Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, geçtiğimiz günlerde yeni terör yasasını yürürlüğe koydu.
PKK eylemleri Stockholm sokaklarında devam ediyor
Stockholm yönetimi yeni yasayla Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlıyor. Ancak düzenlemenin PKK sempatizanlarının başkent Stockholm’de zaman zaman yaptıkları flamalı-posterli yürüyüşleri engelleyip engellemeyeceği belirsiz.
İsveçli yetkililerin geçtiğimiz hafta sonu PKK’ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi tarafından organize edilen 'Erdoğan karşıtı' gösteriye izin vermesi bu konudaki soru işaretlerini artırırken bugün İsveç'ten flaş bir hamle daha geldi.
PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edilecek
İsveç medyası kararı 'bir ilk' olarak duyurdu ve İsveç Yüksek Mahkemesi'nin PKK'lı bir teröristin Türkiye'ye iadesini onayladığını duyurdu.
Mahkeme kararını verdi
Gazetede yer alan habere göre mahkeme söz konusu kararı geçtiğimiz hafta verdi.
İsmi açıklanmayan 35 yaşındaki şahıs, 2014 yılında uyuşturucu suçu nedeniyle Türkiye'de dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ancak şartlı olarak serbest bırakıldıktan sonra İsveç'e gitti.
Şahıs geçtiğimiz yıl Türk adli makamlarının talebi üzerine cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek üzere İsveç'te tutuklandı.
İsveç medyası Türkiye'ye iadesi onaylanan adamın asıl iade sebebinin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek olduğunu öne sürüyor.
Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'nden Paul Levin gazeteye yaptığı açıklamada kararın İsveç hükümeti için çok doğru bir zamanda geldiğine dikkat çekerek, "Şimdiye kadar bazı terör zanlıları sınır dışı edildi, ancak iade olmadı. Bu hafta içinde PKK için para toplayan bir şahıs hakkında da suçlama yapılması bekleniyor. Bu iki hamle Türkiye ve İsveç'in yapacağı yeni NATO görüşmesinden hemen önce gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.