İsveç medyası 'Bu bir ilk' diyerek duyurdu: PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edilecek

Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'nden Paul Levin gazeteye yaptığı açıklamada kararın İsveç hükümeti için çok doğru bir zamanda geldiğine dikkat çekerek, "Şimdiye kadar bazı terör zanlıları sınır dışı edildi, ancak iade olmadı. Bu hafta içinde PKK için para toplayan bir şahıs hakkında da suçlama yapılması bekleniyor. Bu iki hamle Türkiye ve İsveç'in yapacağı yeni NATO görüşmesinden hemen önce gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.