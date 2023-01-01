İsveç Ukrayna'ya 419 milyon dolarlık silah gönderecek
Rusya-Ukrayna savaşı başladığı andan itibaren Ukrayna'ya çok sayıda ülkeden silah ve askeri teçhizat yardımı yapılıyor. İsveç Başkanı Kristersson, Ukrayna'ya 4,3 milyar kron (419 milyon dolar) tutarında gelişmiş silah yardımı yapacağını duyurdu.
15:29 . 19/01/2023 Perşembe
AA
İsveç'ten Ukrayna'ya yeni askeri yardım.
Başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısıyla Ukrayna'ya yardımı duyuran İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın Batı demokrasinin kaybedeceğine inandığını ve bunda yanıldığını söyledi.
Kristersson
, "ABD'den Ukrayna'ya gelecek destek oldukça önemli, ABD ve AB birliği de çok değerli. İsveç de Ukrayna'ya 4,300 milyon kron değerinde gelişmiş silah yardımı yapacak."
ifadelerini kullandı.
Aftonbladet gazetesi de hükümetin Ukrayna'ya çok sayıda
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