İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrasında, NATO'ya katılmak istediklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya, teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin veto kararıyla karşı karşıya kalmışlardı.

Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımları hatırlatarak, bu iki ülkenin üyelik başvurusuna soğuk baktıklarını açıkça belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bu iki ülke, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor." diyerek Türkiye'nin şartlarını açıkça sıralamıştı.

TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Bugün NATO'ya resmen katılım başvurusu yapan iki ülkenin temsilcileri, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecek." denilirken net bir tarih verilmedi.