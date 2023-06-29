İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan: NATO umutları sonbahara kaldı

NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay vermiş ve 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmenin önü açılmıştı.





Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç, gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesine çevirmişti.





Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı





İsveç İdare Mahkemesi ise güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağını 12 Haziran'da kaldırmıştı.





Yüksek Mahkeme de İdare Mahkemesi'nin bu kararını onayladı.





Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.





Bu olaya başta Türkiye ve İslam dünyası olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı.





İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan





Macaristan Parlamentosu'ndaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi.





Vadai'nin yanı sıra DK partisinden diğer bir milletvekili de onay oturumunun sonbahara ertelendiği bilgisini doğruladı.





İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacak





İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacağı bildirilmişti.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatarak Litvanya'da yapılacak NATO zirvesine kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.





Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının gelecek hafta perşembe günü düzenleneceğini kaydetmişti.



















