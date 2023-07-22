İsveç’in ardından bir alçak saldırı da Danimarka'da gerçekleşti: Irak ve Türkiye'den peş peşe tepki geldi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.
Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir.
Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in ardından Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da Irak Büyükelçiliği binası önünde Kur’an’ı Kerim ve Irak bayrağının ateşe verilmesini sert bir dille kınadı.
Danimarka’daki Kur’an’ı Kerim ile Irak bayrağına yönelik yapılan hakaretin ardından yüzlerce Iraklı sabahın erken saatlerinde korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Danimarka Büyükelçiliği binasına yürüdü. Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, Yeşil Bölge’de yer alan Danimarka’nın Büyükelçiliği binasına girmeye çalışırken, güvenlik güçleri Yeşil Bölge’ye giden yollara barikatlar kurarak güvenlik önlemlerini arttırdı.