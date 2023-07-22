İsveç’in ardından bir alçak saldırı da Danimarka'da gerçekleşti: Irak ve Türkiye'den peş peşe tepki geldi

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada,

“Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma eylemini şiddetle kınıyoruz” denildi. İfade özgürlüğü adı altında bu menfur eylemlere ilişkin gelişmeleri takip edeceğini belirten Sahhaf, bu gibi eylemlerin tepkileri körüklediğini ve tüm tarafları kritik durumlara sokacağını ifade etti. Sahhaf, “Bakanlık, uluslararası toplumu, dünya çapında toplumsal barışı ve birlikte yaşamayı ihlal eden bu gibi çirkin eylemlere karşı acilen ve sorumlu bir şekilde durdurmaya çağırıyor” dedi.