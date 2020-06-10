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Dünya İsveçin eski Başbakanı Olof Palmenin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı
AVRUPA

İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı

28 Şubat 1986'da bir suikast sonucu öldürülen Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğu açıklandı. Kamuoyu ile paylaşılan bilginin ardından Palme suikastının aydınlatılmasına yönelik soruşturma dosyası cinayetten 34 yıl sonra kapatıldı. Stig Engström'ün silah eğitimi aldığı ve saldırıda kullanılana benzer bir tabancaya erişimi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Sosyal Demokrat lider Palme, 34 yıl önce başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı.
Sosyal Demokrat lider Palme, 34 yıl önce başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı.

İsveç'in 28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğu açıklandı.

Palme suikastının aydınlatılmasına yönelik soruşturma dosyası cinayetten 34 yıl sonra kapatıldı.

Palme suikastı dosyasının Başsavcısı Krister Petersson, basına yaptığı açıklamada, katil zanlısının 2000 yılında ölen Stig Engström olduğunu söyledi. Engström'un cinayeti tek başına işlediği sonucuna vardıklarını belirten Petersson, ölen katil zanlısını sorgulama ihtimalleri kalmadığı için artık dosyayı kapatmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Engström iyi silah kullanıyordu

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Palme'nin vurulduğu yerin hemen yanındaki Skandia finans şirketinde çalışan Engström, o gece binayı saat 23.19'da terk etti. İki dakika sonra da Palme vuruldu.

Engström, ifadesinde yolda yürürken kaldırımda sırt üstü yatan birini gördüğünü belirterek "Yerde kan gördüm. Metro istasyonuma gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim." demişti.

Haberde, Stig Engström'ün silah eğitimi aldığı ve saldırıda kullanılana benzer bir tabancaya erişimi olduğu belirtildi.

Engström'ün silah koleksiyonu bulunan bir arkadaşının olduğu, bu kişinin Amerikan ordusunda bir süre görev yaptığı ve Magnum marka tabancalara özel ilgisi olduğu kaydedildi. Palme, Magnum'la vurulmuştu.

Sosyal Demokrat lider Palme, 34 yıl önce başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı. Eşi Lisbet Palme ile gece sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti. Saldırıda Lisbet Palme de yaralanmıştı.

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