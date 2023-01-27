İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından açıklama yaptı. "Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil; bütün insanlara gönderilen kitaptır." dedi. Savaşta bile olsa, hangi inançtan olursa olsun çocuklara, kadınlara, mabetlere, din adamına, elinde silah olmayan insanlara ve kutsal kabul edilen kitaplara dokunulamayacağına değinen Erbaş, "Hangi mezhepten olursa olsun bir arada yaşamanın en önemli şartlarından birisi de insanların inançlarına, mezheplerine, ırklarına, renklerine saygı göstermekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.