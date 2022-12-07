Dünya İsveçli bürokrat yeni terör yasasını anlattı PKKya karışan herkes için hayat zorlaşacak
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İsveçli bürokrat yeni terör yasasını anlattı: PKK'ya karışan herkes için hayat zorlaşacak

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi. Yeni terör yasası ile ilgili de konuşan Stenström,"Bununla herhangi bir terör suçuna, özellikle PKK'ya karışan herkes için (hayat) daha zorlaşacak." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İsveçli bürokrat yeni terör yasasını anlattı: PKKya karışan herkes için hayat zorlaşacak
Oscar Stenström

Stenström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da imzaladığı muhtıra çerçevesinde gerekli adımları atma kararlılığını yineledi.

Anlaşma kapsamında verilen taahhütlere, İsveç hükümeti tarafından öncelik verildiğini aktaran Stenström, "Hepimiz üzerinde çalışıyoruz, anlaşmayı tamamıyla yerine getireceğiz." dedi.

"PKK'YA KARIŞANLAR İÇİN HAYAT ZORLAŞACAK"

  • Stenström, yeni terör yasasına değinerek, "Bununla herhangi bir terör suçuna, özellikle PKK'ya karışan herkes için (hayat) daha zorlaşacak." ifadesini kullandı.

İstanbul'da, 13 Kasım'da, PKK/YPG tarafından düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini de ileten Stenström, İsveç'in, teröre karşı mücadelenin bir parçası olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"İsveç ve Türkiye arasında sahip olduğumuz ikili iyi ilişkiler, İsveç NATO üyesi olarak kabul edildiğinde daha da güçlü olacak." diyen Stenström, ülkesinin terörü ciddiye aldığını ve 3'lü muhtıranın gereklerini yerine getireceğine dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI DAHA İYİ ANLADIK"

  • Oscar Stenström, İsveç'in değiştiğini dile getirerek, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu, ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi.

Türkiye ve İsveç için, "Terörü finanse etmenin, PKK'yı finanse etmenin" bir tehdit olduğunu kaydeden Stenström, bunun İsveç toplumuna da zarar verdiğini belirtti.

Stenström, "İsveç hiçbir terörist için güvenli bir liman olmamalı ve olmayacak, bu yüzden güvenlik hizmetlerimiz arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz. Bu hizmetlere ve savunmaya daha fazla fon ayırıyoruz. NATO'da birlikte işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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