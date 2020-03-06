İsveçli parlamenter sınır dışı edildi: Mültecilere yazılı broşür dağıtırken yakalanmıştı

Yunanistan polisi sığınmacılara biber gazıyla saldırdı

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor. Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor. Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.