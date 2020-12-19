İsveç’te 1 ay sürecek koronavirüs kısıtlamaları getirildi

İsveç Başbakanı Stefan Löfven korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 ay geçerli olacak yeni kısıtlamaları açıkladı. Löfven, halktan 24 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamalara uymaları çağrısında bulundu.

Kısıtlamalar kapsamında, Noel Bayramı sonrası indirimli satışlar iptal edilirken restoranlarda 20.00’den sonra alkol satışı yasaklandı.

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Evden çalışma sistemine geçildi

Liselerde 24 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitime devam edilecek ülkede, tüm işverenlerden 24 Ocak’a kadar personelin evden çalışmasını sağlamaları talep edilirken, mağazalar, alışveriş merkezleri ve spor salonlarında kapasiteye göre kişi sayısına sınırlama getirildi

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 367 bin 120 vakanın tespit edildiği İsveç’te 7 bin 993 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.