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Dünya

İsveç'te camiye şüpheli mektup: İçerisindeki madde araştırılıyor

İsveç'in Göteborg kentindeki bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.

19:05 . 18/08/2023 Cuma
AA
İsveç'te bir camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi.

İsveç'te bir camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi.

Göteborg polisinden yapılan açıklamada, Göteborg'un Hisingen bölgesinde bulunan bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şüpheli beyaz tozun incelemesinin devam ettiği ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.
Göteborg İslam Kültür Derneği Başkanı Faraj Semmo, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, isimsiz mektubu incelediğinde beyaz tozların eline bulaştığını söyledi.

Cuma namazından sonra polisi haberdar ettiğini aktaran Semmo, namaza gelenleri paniğe sevk etmemek için bir süre beklediklerini kaydetti.



#İsveç
#Göteborg
#Cami
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