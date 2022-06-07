İsveç'te hükümet muhalefetin gensoru oylamasında çekimser oy kullanması için PKK destekçisi vekil Kakabahe'le anlaşma yaptı

İsveç Başbakanı Magdanela Andersson, ülkenin adalet bakanına karşı gensoru oylamasında güven oyu alabilmek için, terör örgütü PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabahev ile anlaşma sağladı. Buna göre Kakabaveh, hükümeti yıkmak için yapılacak oylamada çekimser oy kullanacağının garantisini verdi. Hükümetin bu destek karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya olan desteğini sürdüreceği öne sürüldü.

PKK DESTEKÇİSİ KAKABAHEV ÇEKİMSER OY KULLANDI

Parlamentoda bugün öğlen saatlerinde yapılan güvensizlik oylamasında PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabahev'in çekimser kalmasıyla muhalefet 175 oya ulaşamadı ve Adalet Bakanı Morgan Johansson görevine devam etti.

Kakabahev'in, bu oyu karşılığında NATO'ya üyelik sürecinde olan İsveç hükümetinden YPG/PKK terör örgütüne desteğini sürdürme taahhüdü aldığı iddia edildi.

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Amineh Kakabaveh daha öncede hükümetin kurulması sürecinde kritik oya sahipti. Hükümete güven oylamasında lehte oy vererek hükümetin kurulmasında kritik rol oynamıştı.