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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı siyasetçi Paludan'dan yeni tehdit

Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Paludan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Çeçenistanlı sporcu Khamzat Chimaev de terörist olarak nitelediği Paludan'a tepki gösterdi. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan ise "Kitaplarını (Kur'an-ı Kerim) Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" diyerek tehditlerine bir yenisini ekledi.

12:01 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştiren Paludan polisle böyle tokalaştı.

Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştiren Paludan polisle böyle tokalaştı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, kendisine "terörist" diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı karma dövüş sanatçısı
Hamzat Çimayev
'e sosyal medya hesabı Instagram'dan cevap verdi:
"Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim."
İsveç vatandaşlığı da bulunan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç basınına konuşan Paludan,
"pişman olmadığını"
söylemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum."


#isveç
#Rasmus Paludan
#Kuranı kerim
2 saat önce
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı siyasetçi Paludan'dan yeni tehdit
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