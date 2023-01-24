İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı siyasetçi Paludan'dan yeni tehdit
Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Paludan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Çeçenistanlı sporcu Khamzat Chimaev de terörist olarak nitelediği Paludan'a tepki gösterdi. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan ise "Kitaplarını (Kur'an-ı Kerim) Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" diyerek tehditlerine bir yenisini ekledi.
12:01 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştiren Paludan polisle böyle tokalaştı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, kendisine "terörist" diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı karma dövüş sanatçısı
Hamzat Çimayev
'e sosyal medya hesabı Instagram'dan cevap verdi:
"Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim."
İsveç vatandaşlığı da bulunan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç basınına konuşan Paludan,
"pişman olmadığını"
söylemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum."
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