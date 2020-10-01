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Dünya İsveçte mesai saatleri içerisinde uygulanan namaz yasağı kaldırıldı
AVRUPA

İsveç'te mesai saatleri içerisinde uygulanan namaz yasağı kaldırıldı

Göçmen karşıtı İsveçli Demokratların idaresindeki Bromölla Belediye Meclisi'nin aldığı karar, İsveç anayasasına ve AB'nin tanıdığı dini özgürlüklere aykırı bulundu. Mahkeme çalışanların mesai saatlerinde namazlarını kılabileceğine hükmederek geçen yıl verilen yasağı tersine çevirdi. Söz konusu yasak tüm dinleri kapsayacak şekilde sunulmuş olsa da uygulamada daha çok, günde 5 vakit namaz kılan Müslümanların ibadet imkanlarını sınırlamıştı.

Haber Merkezi Diğer
Mahkeme yasağın Avrupa Birliği tarafından güvence altına alınan din özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğine hükmetti.
Mahkeme yasağın Avrupa Birliği tarafından güvence altına alınan din özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğine hükmetti.

İsveç'in Malmö kentindeki idare mahkemesi, çalışanların mesai saatlerinde namazlarını kılabileceğine hükmederek geçen yıl verilen yasağı tersine çevirdi.

Remix sitesinde yer alan habere göre söz konusu karar, İsveçli işverenlerin çalışma alanlarında Müslümanların seccadelerini sererek ibadetlerini yapmasına izin vermesi gerektiğini ortaya koydu.

Malmö mahkemesi bu hükmüyle, geçen yıl ülkenin güneyinde yer alan Bromölla'da Belediye Meclisi'nin çalışma saatlerinde ibadet edilmesini açıkça yasaklayan kararını tersine çevirmiş oldu.

Söz konusu yasak tüm dinleri kapsayacak şekilde sunulmuş olsa da uygulamada daha çok, günde 5 vakit namaz kılan Müslümanların ibadet imkanlarını sınırlamıştı.

Yasağa Hristiyan Demokratlar destek vermişti

Tartışmalara yol açan karar göçmen karşıtı İsveçli Demokratların hakim olduğu meclisten geçmiş ve Hıristiyan Demokratlardan da destek almıştı.

Geçen yıl bir şehir sakini meseleyi ayrımcılık konularına bakan bir kamu denetçisine bildirmiş ve tepki çeken yasak daha sonra incelenmek üzere idare mahkemesine gönderilmişti.

Din özgürlüğünün ihlali

Kararını veren mahkeme de belediye meclisinin işyerinde Müslümanların namaz kılmasını kısıtlama kararının, hem İsveç anayasasına aykırı olduğuna hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından güvence altına alınan din özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğine hükmetti.

Belediye meclisi üyeleri, aldıkları kararın tüm ibadetlerin tamamen yasaklanması olarak görülemeyeceğini savunmuştu.

Ancak mahkeme, savunmadaki tarafın hâlâ istişare imkanı olduğu ve bireysel muafiyetler tanınabileceği argümanını reddederek, yasağın ilk haliyle böyle bir ihtimal barındırmadığı sonucuna vardı.

Haberde, belediye meclisinin idare mahkemesinden çıkan kararı temyize götürüp götürmeyeceğinin henüz bilinmediği belirtildi.

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