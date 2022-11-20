Dünya İsveçte Pençe-Kılıç Hava Harekatını protesto edip paçavralara sarıldılar Operasyonu durdurun
AVRUPA

İsveç'te Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar: Operasyonu durdurun

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

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Haber Merkezi AA
İsveçte Pençe-Kılıç Hava Harekatını protesto edip paçavralara sarıldılar: Operasyonu durdurun
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı protesto etti.

Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.

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