İsveç'te Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar: Operasyonu durdurun İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

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