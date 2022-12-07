İsveç'te PKK/YPG'ye destek oy kaybettirdi

İsveç'te Sol Parti, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle tartışmaların odağına oturdu.

İskandinav ülkesinde, 11 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde partinin oy oranındaki gerileme göze çarptı.

Terör örgütüne destek, oy kaybı yaşattı

Seçimler sonrası, 4 yıl önceki seçime göre 1,3 puan daha az oy alan Sol Parti, PKK/YPG'ye verdiği destek ve Ukrayna'ya silah göndermeye karşı çıkması nedeniyle oy kaybı yaşadı.

Sol Parti Sekreter Yardımcısı Hanna Gedin, İsveç resmi haber ajansı TT'ye yaptığı değerlendirmede, 2018 seçimlerinde yüzde 8 oy aldıklarını ve 2022'de bu oranın yüzde 6,7'ye düştüğünü söyledi.

PKK paçavrasını sallamaları, sonuçları olumsuz etkiledi

Bunu iki nedene bağladıklarını vurgulayan Gedin; hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı çıkmalarının ve siyasetçilerinin Visby kentinde PKK paçavrasını sallamalarının, seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

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Sol Partililer, PKK paçavralarıyla poz verdi

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby'de 7 Temmuz'da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine dönemin Başbakanı Magdalena Andersson, Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinin terör örgütü listesinde

Andersson, İsveç'in resmi Haber ajansı TT'ye verdiği demeçte; PKK'nın sadece İsveç değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde olduğuna işaret etmiş ve bu bez parçalarıyla poz vermenin, "aşırı derece uygunsuz" olduğunu söylemişti.

Dönemin Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter'dan yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanının bulunduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümetince terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

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"Görüntüler kabul edilemez"

AA'nın haberine göre, Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

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