Dünya İsveçte PKK/YPGye destek oy kaybettirdi
AVRUPA

İsveç'te PKK/YPG'ye destek oy kaybettirdi

İsveç'te Sol Parti'nin bazı üyelerinin terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarıyla poz vermesi, oy kaybına yol açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsveçte PKK/YPGye destek oy kaybettirdi
İsveç

İsveç'te Sol Parti, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle tartışmaların odağına oturdu.

İskandinav ülkesinde, 11 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde partinin oy oranındaki gerileme göze çarptı.

Terör örgütüne destek, oy kaybı yaşattı

Seçimler sonrası, 4 yıl önceki seçime göre 1,3 puan daha az oy alan Sol Parti, PKK/YPG'ye verdiği destek ve Ukrayna'ya silah göndermeye karşı çıkması nedeniyle oy kaybı yaşadı.

Sol Parti Sekreter Yardımcısı Hanna Gedin, İsveç resmi haber ajansı TT'ye yaptığı değerlendirmede, 2018 seçimlerinde yüzde 8 oy aldıklarını ve 2022'de bu oranın yüzde 6,7'ye düştüğünü söyledi.

PKK paçavrasını sallamaları, sonuçları olumsuz etkiledi

Bunu iki nedene bağladıklarını vurgulayan Gedin; hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı çıkmalarının ve siyasetçilerinin Visby kentinde PKK paçavrasını sallamalarının, seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sol Partililer, PKK paçavralarıyla poz verdi

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby'de 7 Temmuz'da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine dönemin Başbakanı Magdalena Andersson, Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinin terör örgütü listesinde

Andersson, İsveç'in resmi Haber ajansı TT'ye verdiği demeçte; PKK'nın sadece İsveç değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde olduğuna işaret etmiş ve bu bez parçalarıyla poz vermenin, "aşırı derece uygunsuz" olduğunu söylemişti.

Dönemin Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter'dan yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanının bulunduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümetince terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

"Görüntüler kabul edilemez"

AA'nın haberine göre, Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

İsveç'ten YPG sözü: NATO'ya üye olmaları Türkiye'nin iki dudağı arasında
DÜNYA
İsveç'ten YPG sözü: NATO'ya üye olmaları Türkiye'nin iki dudağı arasında

İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu
DÜNYA
İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu
Kapış kapış gitti

Kapış kapış gitti

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.
Çöpten büyük servet çıktı

Çöpten büyük servet çıktı

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.
ABDnin özel eğittiği terörist etkisiz

ABD'nin özel eğittiği terörist etkisiz

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

Dokuz ay sonra ilk defa 20 liranın altını görecek.

Beş farklı zam tahmini ortaya çıktı.

​Eyüpsultan'da olası bir faciadan dönüldü.

​Meteoroloji uyarmıştı: Beklenen ilk kar düştü.

Türkiye için konulan şartlar tasarıdan çıkarıldı.

​Çok sayıda araç birbirine girdi: Yaralılar var.

Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı.

​İkinci tura kalan seçimlerin galibi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan olası kara harekâtının ilk adresini verdi.

​ABD Suriye'de teröristlere ders veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.