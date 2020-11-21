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Dünya İsveçte Türk asıllı subay kayboldu İsveçteki 3 önemli subaydan biri
AVRUPA

İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu: İsveç'teki 3 önemli subaydan biri

İsveç'in başkenti Stockholm'de Silahlı Kuvvetler'de görev yapan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda'nın kaybolduğu bildirildi. Oğlunun İsveç Silahlı Kuvvetlerinde farklı görevleri bulunduğunu söyleyen Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, "İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi" dedi.

Haber Merkezi AA
Deniz Arda
Deniz Arda

İsveç Silahlı Kuvvetlerin resmi internet sayfasında yayımlanan kayıp ilanında, Deniz Arda'nın perşembe gününden sonra "esrarengiz bir biçimde kaybolduğu" belirtildi.

Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, yaptığı açıklamada, oğlunun perşembe günü Stockholm'ün Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağını bildiklerini, daha sonra oğlundan haber alınamadığını kaydetti.

Oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu anlatan Arda, "Oğlum Stockholm'de Deniz Kuvvetlerine ait bir askeri okulun müdürüydü. Pazar günü İsveç'in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Askeri uçak 50 kişiyle söz konusu kasabaya gitmiş. Benim oğlum uçakta bulunmayınca askeriye beni arayarak haber verdi." ifadelerini kullandı.

Her yerde aranıyor

Oğlunun en son perşembe günü görüldüğünü vurgulayan Arda, "Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış. Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiç bir iz bulunmuyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor." dedi.

Son üç gündür askeriyenin ve sivil toplum kuruluşlarının her yerde oğlunu aradığının altını çizen Arda, "Stockholm'deki polisten oğlumun evinin yakınında bulunan bölgelerinin güvenlik kameralarının taranmasını istedim. Eleman eksikliği nedeniyle bu isteğimi reddettiler. Son üç gündür askeriye ve sivil unsurlar oğlumun muhtemel koşuya çıktığı bölgeye yoğunlaşarak arama yapıyor." şeklinde konuştu.

İsveç'teki 3 önemli subaydan biri

Oğlunun İsveç Silahlı Kuvvetlerinde farklı görevleri de bulunduğunu hatırlatan Arda, "İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi. Oğlumun da bulunduğu bu üç subay güvenlik nedeniyle aynı anda uçağa bindirilip ya da farklı bir göreve gönderilemezdi. İnşallah kısa sürede güzel bir haber almak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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