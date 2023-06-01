İsveç'te yeni ceza yasasının ardından terör örgütü yandaşları gösteriye hazırlanıyor

Kendilerini "Rojova Komitesi" olarak adlandıran terör örgütü PKK/YPG yandaşları, başkent Stockholm'de 4 Haziran'da gösteri düzenleyecek. Örgüt yandaşları, sosyal medyada, gösteride örgütü simgeleyen bez parçalarının taşınması çağrısı da yapıyor.





İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilsttröm ise devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Bu kişiler, İsveç'in NATO'ya girmesini sabote etmek istiyor. Bu gösteri yasal olsa da bizim için uygun bir şey değil" ifadesini kullandı. Billström, bu gösterinin yapılacak olmasının Türkiye'nin NATO kararını etkilemeyeceğini savundu.





İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, TT ajansına, "Küçük bir grubun, İsveç'in NATO'ya katılımını sabote etmek için ellerinden geleni yapmasının talihsizlik olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.





Terör örgütü için yardım kampanyası

Bir grup terör örgütü yandaşı da bir aydır sürdürdükleri örgüte yardım kampanyasını, yeni ceza yasası yürürlüğe girmeden önce dün gece yerel saatle 00.00'da sonlandırdı.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir aydır sürdürülen kampanyada toplanan paranın, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye gideceği açıklandı. Kampanyaya, İsveç'teki Sol Parti de destek verdi.





İsveç devlet radyosunda PKK elebaşıyla yapılan röportaj yayınlandı

İsveç devlet radyosu SR de terör örgütü PKK/YPG'nın elebaşlarından Sabri Ok ile yaptığı röportajı yayınlandı.

Ok için radyoda, "PKK/YPG'nin üst düzey yöneticilerden" nitelendirilmesi yapılırken, terör örgütü elebaşı, İsveçli yetkililerin, "Türkiye'ye şirin görünmek için örgüt hakkında yalan söylediklerini" iddia etti.





Yeni ceza yasası

İsveç parlamentosunda, 3 Mayıs'ta onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası bugün yürürlüğe girmişti.

Yasa, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi.





İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, parlamentoda onaylandıktan sonra Dagens Nyheter gazetesine konuşmuş ve yasanın, 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Billström, yeni ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin karşılanacağını belirtmişti.





Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, şu ifadeleri kullanmıştı: