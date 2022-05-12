İsveç'te yıllık enflasyon rekor seviyede: Fiyatlar tavan yaptı

İsveç İstatistik Enstitüsü (SCB), nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı. Buna göre, İsveç'te yıllık bazda martta yüzde 6,1 olan TÜFE, nisanda yüzde 6,4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 6,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,6 yükseldi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda İsveç'te yıllık enflasyon, yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e çıktı. İsveç'te başta et ve sebze fiyatları olmak üzere nisanda gıda fiyatları artmaya devam etti.

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, konuya ilişkin değerlendirmesinde İsveç'te enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, "Ancak diğer birçok ülkeden daha düşük. Biz aşırı uç değerlerde değiliz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

Bu arada, yıllık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde kalması, İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) enflasyonu frenlemek için politika faizini yükseltebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.

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AB üyesi olan İsveç, avro para biriminin kullanıldığı Avro Bölgesi'nde yer almıyor.

HİNDİSTAN'DA ENFLASYON EN YÜKSEK SEVİYEDE

Hindistan'ta yedi aydır yükselen manşet enflasyon yüzde 7,79'a yükselerek 2014 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyonun son dört aydır hedef aralığının üstünde seyrettiği ülkede Haziran ayında faiz artışının devam etmesi bekleniyor.

Hindistan’da enflasyon, merkez bankasının artan fiyatları dizginleme ve ekonomik toparlanmayı koruma çabalarına yeni bir darbe vurarak art arda yedinci ayında da yükselerek 2014 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi İstatistik Bürosu’ndan yapılan açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 7,79’a yükseldiği belirtildi. Bloomberg'ün ekonomistlerle yapığı anketinde medyan beklenti yüzde 7,42 olarak gerçekleşmişti.

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Ülkede enflasyonun dört aydır merkez bankasının hedef seviyesi olan yüzde 2-6 aralığının üstünde gelmesi geçtiğimiz ay sürpriz bir faiz artışı kararına neden olmuştu. Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das geçtiğimiz aydan beri artan fiyatları dizginlemenin büyümeyi desteklemekten daha önemli bir öncelik olduğunun altını çiziyor.

Ülkede Nisan-Mart mali yılında öngörülen yüzde 5,7’lik enflasyon beklentisinin revize edilmesi beklenirken Haziran ayındaki toplantıda da faiz artışının devam edeceği belirtiliyor.