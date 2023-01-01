İsveç'teki PKK rezaletine soruşturma yok

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyona tepki gösterdi. Terör örgütü destekçilerinin yaptığı skandal eylemi, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı "sabotaj" olarak niteleyen Kristersson, "İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum. Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.