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Dünya
İsveç'teki PKK rezaletine soruşturma yok
Stockholm Şehir Savcılığı'nda görevli savcı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet saldırıların suç teşkil etmediğini ve ön soruşturmaya gerek duyulmadığını açıkladı.
17:03 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/YPG destekçileri İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, Stockholm'de gerçekleşen terör eylemine Türkiye'den çok sert yanıt gelerek İsveç'ten gerekli adımların hemen atılması istenmişti.

İsveç'teki Stockholm Şehir Savcılığı alçak PKK eylemiyle ilgili skandal bir karara imza attı.

Savcı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan rezalet saldırıların 'suç teşkil etmediğini' ve ön soruşturmaya gerek duyulmadığını açıkladı.







#isveç
#pkk
#cumhurbaşkanı erdoğan
20 dakika önce
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İsveç'teki PKK rezaletine soruşturma yok
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