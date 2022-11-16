İsveç'ten terör örgütü PKK'ya yönelik yeni adım: Yasa tasarısı onaylandı

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İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın polisin yaptığı ilk mülakatta, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği öğrenildi.