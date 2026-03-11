Yeni Şafak
İsviçre Tahran Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle kapattı

18:0111/03/2026, Çarşamba
AA
İsviçre personeli güvenlik nedeniyle İran’dan ayrıldı.
İsviçre, ABD ve İsrail’in saldırıları altındaki İran’ın başkenti Tahran’daki büyükelçiliğini kötüleşen güvenlik ortamı nedeniyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Büyükelçi ve 5 İsviçreli personelin kara yoluyla İran’dan ayrılarak ülke dışına çıktığı bildirildi. İsviçre yönetimi, buna rağmen ABD ile İran arasındaki iletişim kanalını açık tutmaya devam edeceklerini açıkladı.

İsviçre, ABD ve İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle (Tahran'daki) İsviçre Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

"İletişim kanalını açık tutuyoruz"

Büyükelçi ve 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi verilen paylaşımda, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği kaydedildi.

Paylaşımda, "İsviçre, iyi niyet girişimleri kapsamında ABD ve İran arasındaki iletişim kanalını açık tutmaya devam ediyor." denildi.

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.




