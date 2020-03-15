İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

İsviçre ordusunun, ilk kez dört hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

FOTOĞRAF 8 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu. Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek. İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor. Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti. Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı. BiP'te paylaş

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Bazı gurbetçilerin İsviçre üzerinden Türkiye'ye bilet aldığı belirtildi

Öte yandan edinilen bilgiye göre, bazı iptallere rağmen Türk Hava Yolları (THY), Zürih, Cenevre ve Basel'den Türkiye uçuşlarına devam ediyor.

Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği Almanya ve Fransa'dan bazı gurbetçilerin İsviçre üzerinden Türkiye'ye bilet aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya basınındaki haberlere göre, hükümetin aldığı karar doğrultusunda ülke İsviçre, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yarından itibaren kapatacak.

İsviçre hükümeti de sınır noktalarında yarından geçerli olmak üzere bazı kısıtlamalara geçeceğini duyurmuştu.

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