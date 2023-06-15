İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler.

adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler.

Avrupa’da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Avrupa’da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.

Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.