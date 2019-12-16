Dünya İsviçredeki Türk vatandaşlarından Cumhurbaşkanı Erdoğana coşkulu karşılama
AVRUPA

İsviçre’deki Türk vatandaşlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği Cenevre’de kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi AA DHA İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türklerden coşkulu karşılama.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türklerden coşkulu karşılama.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Vatandaşların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları tek tek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Oliver Varhelyi ile sohbet

Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti.

Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti

Yerel saatle 11.30 sıralarında otele giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı’nda konuştu

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan'a ziyaretinde eşlik edenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsviçre temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik ediyor.

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Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

Erdoğan, Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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