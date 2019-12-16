İsviçre’deki Türk vatandaşlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama

Gündem

Bağcılar'da 11. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da bulunan Fatih Mahallesi 1835. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 42 yaşındaki Gülşen Aydın, ikamet ettiği 11. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.