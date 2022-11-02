İsviçre'den Ukrayna'ya destek adı altında İran'a yaptırım

Batılı devletler çeşitli bahanelerle İran karşıtı önlemler alırken, İsviçre AB'ye katılarak Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiğini iddia ettiği İran'a yaptırım uyguluyor.

İsviçreli yayın organları, hükümetin İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya verdiği destek doğrultusunda İranlı bir firmaya ve üç bireyine yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

Swissinfo, "Devlet Ekonomik İşler Sekreterliği (SECO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Shahed Aviation Industries şirketine ve üç üst düzey askeri yetkiliye yönelik tedbirler, ekonomi bakanlığının bir kararının ardından yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Swissinfo aynı zamanda, “Shahed Aviation Industries, SECO'ya göre Shahed serisi İran insansız hava araçlarkının tasarımından ve geliştirilmesinden sorumlu olan Devrim Muhafızları'nın havacılık güçlerine bağlı bir şirkettir. Bunlar Rusya'ya verildi ve Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılıyor. Yaptırımların hedeflediği kişiler, İran silahlı kuvvetlerinin genelkurmay başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri ile General Sayed Hojatollah Qureishi ve Tuğgeneral Saeed Aghajani'dir" dedi.

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''AB'nin yaptırımlarını ilke olarak kabul etti''

''İsviçre AB üyesi değil, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 27 ulustan oluşan bloğun yaptırımlarını ilke olarak üstlenmeyi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve daimi temsilcisi Amir Saeed Iravani, Tahran'ın Ukrayna ihtilafının patlak vermesinden bu yana “aktif tarafsızlık konumunu” sürdürdüğünü söyleyerek, Rusya'ya insansız hava araçlarının teslim edilmesini tamamen temelsiz bularak şiddetle reddetti.

Ayrıca İran dışişleri bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian, İran'ın Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya insansız hava araçları teslim ettiğini şiddetle reddetti ve Tahran'ın konuyu Ukrayna ile yapacağı bir toplantıda tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

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