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AVRUPA

İtalya basını: Fransa ve İtalya Türkiye’ye karşı birleşti

Libya Başbakanı Dibeybe'nin İtalya ve Fransa’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren İtalya basını, iki ülkenin Libya konusunda ortak bir strateji izlediğini ve Türkiye’nin etkisini kırabilmek için anlaşmazlıklarını bir kenara bıraktıklarını yazdı.

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İtalya basını: Fransa ve İtalya Türkiye’ye karşı birleşti
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Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, 7 bakanıyla birlikte dün İtalya’yı ziyaret etti. İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda 30 kadar İtalyan şirketin katıldığı, "Yeni Libya, İtalyan şirketlere tanıtılıyor" adlı bir iş forumuna katıldı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ORTAK YOL BULMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bugün de Fransa’da görüşmelerde bulunan Dibeyde’nin temasları İtalya basınında geniş yer buldu. BBC Türkçe’nin haberine göre, İtalyan basını analizlerinde Fransa ve İtalya’nın Libya'da Türkiye ve Rusya'nın etkisini azaltmak için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp ortak yol bulmaya çalıştığı üzerinde durdu.

"İTALYA lİBYA'DA KAYBETTİĞİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜN PEŞİNDE"

Habere göre La Stampa gazetesi, İtalya ve Fransa'nın Libya konusunda bir ortak strateji üzerinde durduğunu belirtti. Fatto Quotidiano gazetesi de "İtalya Libya'da üstünlüğünü yeniden kazanmak istiyor” ifadesine yer verdi.

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