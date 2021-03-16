Dünya İtalya basını Türkiyenin savaş gemisini SİHA platformuna dönüştürmesi projesini biz de uygulamalıyız
AVRUPA

İtalya basını: Türkiye’nin savaş gemisini SİHA platformuna dönüştürmesi projesini biz de uygulamalıyız

Türkiye’nin TCG Anadolu Savaş Gemisi’ni İHA/SİHA’larla donatmaya yönelik projesi, yankı uyandırmaya devam ediyor. “Türkiye amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürecek” ifadelerini kullanan İtalyan medyası, İtalya donanmasının buna benzer projeyi 'Trieste' adlı savaş gemisinde uygulaması gerektiği önerisinde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu olacak.
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in TCG Anadolu Savaş Gemisi’nin İHA/SİHA’larla donatılacağına yönelik açıklaması Avrupa’da yankı uyandırmayı sürdürüyor.

"Türkiye benzeri görülmemiş bir platform oluşturacak"

İsmail Demir’in sözlerine yer veren İtalyan basını, dünyada uçak gemisine sahip sayılı ülkenin olduğunu ve Türkiye'nin de bunların arasına ekleneceğini belirterek “Türkiye' amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürecek” ifadesini kullandı.

"Benzer bir sistemi biz de Trieste'ye uygulamalıyız"

Haberde, İtalya donanmasının da benzer bir geliştirme yapması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve Trieste'ye olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.

  • Geçtiğimiz haftalarda Yunan basınında yer alan haberlerde, SİHA’larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak "Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadesine yer verilmişti.

Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez
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Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak

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