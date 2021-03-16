İtalya basını: Türkiye’nin savaş gemisini SİHA platformuna dönüştürmesi projesini biz de uygulamalıyız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in TCG Anadolu Savaş Gemisi’nin İHA/SİHA’larla donatılacağına yönelik açıklaması Avrupa’da yankı uyandırmayı sürdürüyor.

"Türkiye benzeri görülmemiş bir platform oluşturacak"

İsmail Demir’in sözlerine yer veren İtalyan basını, dünyada uçak gemisine sahip sayılı ülkenin olduğunu ve Türkiye'nin de bunların arasına ekleneceğini belirterek “Türkiye' amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürecek” ifadesini kullandı.

"Benzer bir sistemi biz de Trieste'ye uygulamalıyız"

Haberde, İtalya donanmasının da benzer bir geliştirme yapması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve Trieste'ye olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.

Geçtiğimiz haftalarda Yunan basınında yer alan haberlerde, SİHA’larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak "Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadesine yer verilmişti.

DÜNYA Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez

EKONOMİ Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak