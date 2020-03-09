Dünya İtalya bir ülkeye daha bulaştırdı Arnavutlukta ilk koronavirüs vakası tespit edildi
AVRUPA

İtalya bir ülkeye daha bulaştırdı: Arnavutluk'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Arnavutluk'ta, İtalya'dan gelen iki kişide yeni tip koronavirüse rastlandı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Floransa bölgesinden Tiran'a gelen Arnavutluk vatandaşı baba ve oğulda koronavirüs tespit edildiği bildirildi

Haber Merkezi AA
Arnavutluk'ta koronavirüs önlemleri alınmasına rağmen İtalya'dan gelen kişide salgın tespit edildi.
Arnavutluk'ta koronavirüs önlemleri alınmasına rağmen İtalya'dan gelen kişide salgın tespit edildi.

Sağlık kurumlarının bu iki vakada klinik ve epidemiyolojik protokolü izlediklerine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19'un etkili olduğu ülkelerden gelen ve gribe benzer semptomlara sahip vatandaşlara ilgili kurumlara başvurmaları çağrısında bulunuldu.

  • Açıklamada, 54 yaşındaki baba ve 28 yaşındaki oğulun birkaç günlüğüne Floransa'ya gittikleri, kendi araçlarıyla kara yolu üzerinden Tiran'a döndükleri belirtilerek, söz konusu kişilerin ilgili kurumlara müracaatlarının ardından yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin durumunun stabil olduğu ve bulaşıcı hastalıklar hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, baba ve oğlun temas kurdukları kişilerin de testlere tabi tutuldukları vurgulandı.

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