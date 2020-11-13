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Dünya İtalya bu görüntüleri konuşuyor Test yaptırmayı bekleyen korona hastası hastane tuvaletinde öldü
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İtalya bu görüntüleri konuşuyor: Test yaptırmayı bekleyen korona hastası hastane tuvaletinde öldü

İtalya'da bir koronavirüs hastası, hastane tuvaletinde ölü bulundu. Napoli kentinde Cardarelli Hastanesinin acil servisindeki tuvalette yerde hayatını kaybetmiş halde yatan bir korona hastasının görüntüleri ülkeyi birbirine kattı. Yerde bulunan kişinin test yaptırmayı beklediği iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da bir hastanede korona hastası tuvalette ölü bulundu.
İtalya'da bir hastanede korona hastası tuvalette ölü bulundu.

İtalya'nın Napoli kentinde Cardarelli Hastanesinin acil servisindeki tuvalette yerde hayatını kaybetmiş halde yatan bir Covid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler ülkede infial oluşturdu.

Korona hastası hastane tuvaletinde ölü bulundu
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Korona hastası hastane tuvaletinde ölü bulundu
İtalya'da bir koronavirüs hastası, hastane tuvaletinde ölü bulundu. Napoli kentinde Cardarelli Hastanesinin acil servisindeki tuvalette yerde hayatını kaybetmiş halde yatan bir korona hastasının görüntüleri ülkeyi birbirine kattı. Görüntülerdeki hastanın, acil serviste korona virüsü testi yaptırmayı bekleyen bir kişi olduğu kaydedildi.


Yerde bulunan kişinin test yaptırmayı beklediği iddia edildi. Euronews'un haberine göre sosyal medya ve ulusal basında geniş yankı bulan görüntüde diğer hastalarının da acınacak halde tedavi edildikleri görülüyor.

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MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri ifade edildi. Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi.

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