İtalya durdu: Kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetler durduruldu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede hızla yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemelere ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Conte, marketler ve eczaneler dışındaki bütün mağazaların kapatılacağını kaydetti.

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Ayrıca yetkililerin üretim ve ekonomi için gerekli olmayan tüm şirket departmanlarının çalışmalarını askıya almak zorunda olduğunu kaydeden Conte, müşterilerle 1 metre mesafe güvencesi vermeyen restoranların da kapatılacağını ifade etti.

İtalya Başbakanı, ülkede Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesine rağmen tedbirlerin daha da sıkılaştırılmayacağını ifade etti.

İtalya’da yeni tip Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak toplam 827'ye yükselmişti.