Dünya İtalya göçmenleri ölüme terk etti Dört yardım gemisi bloke edildi
AVRUPA

İtalya göçmenleri ölüme terk etti: Dört yardım gemisi bloke edildi

İtalya hükümeti, son iki haftada Akdeniz’de yaklaşık 1000 göçmeni kurtaran dört yardım gemisini bloke etti. Sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin, en yakın güvenli limanlardan olan İtalya’ya girişi yasaklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya göçmenleri ölüme terk etti: Dört yardım gemisi bloke edildi
Dünya

İtalya hükümeti, son iki haftada Akdeniz’de yaklaşık 1000 göçmeni kurtaran dört yardım gemisini bloke etti. Sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin, en yakın güvenli limanlardan olan İtalya’ya girişi yasaklandı. Bu gemilerden ikisi, Humanity 1 ve Geo Barents geçen hafta sonunda Catania limanına yanaşma izni aldı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından işletilen, Norveç bandıralı Geo Barents’teki 572 göçmenden 357’sinin İtalya’ya girişine izin verildi. Almanya merkezli yardım kuruluşu SOS Humanity tarafından işletilen ve Alman bayrağı taşıyan Humanity 1 gemisindeki 179 kişiden 144’ü kabul edildi. Girişlerine izin verilmeyen göçmenler ise denizin ortasında gemilerde mahsur kaldı.

CANSIZMIŞ GİBİ DAVRANDILAR

İtalya’da muhalefet konuyla ilgili sesini yükseltmeye başladı. Demokrat Parti lideri Enrico Letta, Twitter üzerinden hükümeti uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçlarken, muhalefet milletvekili Abubakar Somaroho ise “Tekneleri batmış, soğuktan, yorgunluktan, şoktan ve işkenceden bitkin düşmüş insanların yorgun bedenlerine cansızmış gibi davranıldı” dedi.

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