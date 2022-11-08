Dünya İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti Dört yardım gemisi bloke edildi
AVRUPA

İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti: Dört yardım gemisi bloke edildi

İtalya hükümeti, son iki haftada Akdeniz’de yaklaşık 1000 göçmeni kurtaran dört yardım gemisini bloke etti. Sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin, en yakın güvenli limanlardan olan İtalya’ya girişi yasaklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti: Dört yardım gemisi bloke edildi
İtalya hükümeti, son iki haftada Akdeniz’de yaklaşık 1000 göçmeni kurtaran dört yardım gemisini bloke etti.

İtalya hükümeti, son iki haftada Akdeniz’de yaklaşık 1000 göçmeni kurtaran dört yardım gemisini bloke etti. Sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin, en yakın güvenli limanlardan olan İtalya’ya girişi yasaklandı. Bu gemilerden ikisi, Humanity 1 ve Geo Barents geçen hafta sonunda Catania limanına yanaşma izni aldı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından işletilen, Norveç bandıralı Geo Barents’teki 572 göçmenden 357’sinin İtalya’ya girişine izin verildi. Almanya merkezli yardım kuruluşu SOS Humanity tarafından işletilen ve Alman bayrağı taşıyan Humanity 1 gemisindeki 179 kişiden 144’ü kabul edildi. Girişlerine izin verilmeyen göçmenler ise denizin ortasında gemilerde mahsur kaldı.

CANSIZMIŞ GİBİ DAVRANDILAR

İtalya’da muhalefet konuyla ilgili sesini yükseltmeye başladı. Demokrat Parti lideri Enrico Letta, Twitter üzerinden hükümeti uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçlarken, muhalefet milletvekili Abubakar Somaroho ise “Tekneleri batmış, soğuktan, yorgunluktan, şoktan ve işkenceden bitkin düşmüş insanların yorgun bedenlerine cansızmış gibi davranıldı” dedi.

Hem zalim hem sahtekar: Yunanistan’dan göçmen tiyatrosu
DÜNYA
Hem zalim hem sahtekar: Yunanistan’dan göçmen tiyatrosu
Çok şükür artık benim de evim olacak

Çok şükür artık benim de evim olacak

​Sosyal konutta kura heyecanı başladı.
Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

​Bekar olan şehitlerin Türk bayraklı tabutlarına sarılan yakınları gözyaşı döktü.
Sanayiye güvenen kazandı

Sanayiye güvenen kazandı

​Yatırımcılar borsadan yüzde 102 oranında getiri elde etti.
Eğitimde gelenekle gelecek buluştu

Eğitimde gelenekle gelecek buluştu

​2 bin Köy Yaşam Merkezi açıldı.
Bir babanın PKK'yla mücadelesi

Bir babanın PKK'yla mücadelesi

​İkinci kızını teröre yem etmedi.
Uyuşturucu iftirası 5. kol faaliyeti

Uyuşturucu iftirası 5. kol faaliyeti

​'Kendilerine verilen görev bu'
Türkiye olmazsa olmaz

Türkiye olmazsa olmaz

​Tahıl Koridoru uzasın diye gayret ediyoruz.
Biden 'topal ördek' olabilir

Biden 'topal ördek' olabilir

​Trump'ın adaylığı resmileşebilir.
İlk adımını altı yaşında attı

İlk adımını altı yaşında attı

​Beş yılda bin 700 kişiye protez.
Bunlar da şantajcı troller

Bunlar da şantajcı troller

​Sosyal medyada zorbalık.
İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti

İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti

​Dört yardım gemisi bloke edildi.
KYK'larda yarın tatbikat var

KYK'larda yarın tatbikat var

​'HAY'dan mesaj gönderilecek.
Sinemada 'Müslüman kadın'ın temsil sorunu var

Sinemada 'Müslüman kadın'ın temsil sorunu var

​İslamî eğlenceli içerik mümkün.
Ağrı'da facia

Ağrı'da facia

​Otobüsün freni patladı iki kamyona çarptı.
Tacizi itiraf etti görevden çekildi

Tacizi itiraf etti görevden çekildi

​Fransa bu haberle çalkalanıyor.
Fenerbahçe <br>10 kişiyle kazandı

Fenerbahçe
10 kişiyle kazandı

​Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın penaltı golüyle galip geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.