Dünya İtalya hükümeti Venedikte acil durum ilan etti
AVRUPA

İtalya hükümeti Venedik’te acil durum ilan etti

İtalya'da, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için 'acil durum' ilan edildi. Kentte önceki gece yoğun yağışların da etkisiyle su seviyesi, 1966'dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı.

Haber Merkezi AA
Venedik'te yaşanan sel felaketi
Venedik'te yaşanan sel felaketi

İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.

Ülke genelindeki olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yerlerden biri olan kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik için İtalyan hükümeti harekete geçti.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece yoğun yağış sebebiyle suların 187 santimetreye kadar yükseldiği ve çok sayıda yapının zarar gördüğü kentte dün ve bugün incelemelerde bulunan Başbakan Conte, akşam saatlerinde kabinesini topladı.

  • Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı. Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon avroluk kaynak tahsis ettik. Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi. Venedik ve içinde yer aldığı Veneto Bölgesi'nde alarm seviyesinin yarın da "kırmızı" olacağı belirtilirken, Venedik ve Pellestrina'da eğitim ve öğretime yarın da ara verildiği kaydedildi.

Kentte önceki gece yoğun yağışların da etkisiyle su seviyesi, 1966'dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı.

Venedik su altında: Son 53 yılın en yüksek gelgiti
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Venedik’te ‘acqua alta’ olarak bilinen gelgit olayı son 53 yılın zirvesini gördü. Su seviyesi 187 santimetreye kadar çıkarken, şehrin tarihi meydanları sular altında kaldı ve kent genelinde alarm durumuna geçildi.
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‘Acqua alta’ terimi, Venedik’in sınırları içinde yer aldığı Veneto bölgesinde Kuzey Adriyatik Denizi'nde periyodik olarak gerçekleşen olağanüstü gelgit zirveleri için kullanılıyor.
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Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Şu anda alışılmadık bir biçimde yüksek bir gelgit durumuyla karşı karşıyayız. Herkes acil durumla mücadele etmek için seferber oldu” dedi.
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Su yüzeyinden bir metreden fazla yükseklikte bulunan Venedik’in simgelerinden San Marco Meydanı ile buradaki San Marco Bazilikası da nadir görülen bu selden nasibini aldı. Meydan ve bazilika, 1200 yıl içinde sadece altıncı kez sular altında kaldı.
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Çocuk yuvaları önlem olarak kapatılırken; kent genelindeki dükkânlar, kafeler ve oteller selden zarar gördü. Turistler güvenli platformlara alındı ayrıca ambulans görevi görmesi için lastik botlar devreye sokuldu.
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Venedik'te su seviyesinin 187 santimetreye kadar yükselmesi sonucu pek çok otel, işyeri ve evi su bastı.
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Yaşananları iklim krizine bağlayan Luigi Brugnaro, “Durum çok dramatik. Hükümetten bize yardım etmesini istedik. Fatura ağır olabilir. Bu, iklim değişikliğinin bir sonucu. 187 santimetrelik gelgit onarılmaz bir yara bırakacak” ifadelerini kullandı.
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Brugnaro, ‘afet durumu’ ilan edebileceklerini de belirtti.
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Venedik’te rekor olarak kaydedilen en yüksek gelgit 1966 yılındaydı ve su yüksekliği 194 santimetreye ulaşmıştı.
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Venedik su altında: Son 53 yılın en yüksek gelgiti
İtalya'nın turizm başkenti Venedik, son 53 yılın en büyük gelgit zirvelerinden birini gördü. Kentte su seviyesi 187 santimetreye kadar yükseldi.


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