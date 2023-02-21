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Dünya

İtalya kuraklıkla karşı karşıya

Bilim adamları ve çevre grupları tarafından yapılan açıklamalar, haftalarca süren kuru kış havası, Alp Dağları'nın normal kar yağışının yarısından daha azını alması ve geçen yaz yaşanan olağanüstü susuzluk durumundan sonra İtalya'nın başka bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceğine dair endişeleri artırdı.

09:48 . 21/02/2023 Salı
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İtalya'da kuraklık meşhur kanalları da vurdu

İtalya'da kuraklık meşhur kanalları da vurdu

Uyarı, normalde sel baskınlarının birincil endişe kaynağı olduğu Venedik'in, gondolların, deniz taksilerinin ve ambulansların bazı ünlü kanallarında gezinmesini imkansız hale getiren alışılmadık derecede düşük gelgitlerle karşı karşıya kalması nedeniyle geliyor.


Venedik'teki sorunlardan, yağmur olmaması, yüksek basınç sistemi, dolunay ve deniz akıntıları gibi faktörlerin birleşimi sorumlu tutuluyor.


Emirates Haber Ajansı'na göre, Legambiente çevre grubu tarafından yapılan açıklamada, dikkatler ülkenin kuzeyine odaklanarak, İtalyan nehirleri ve göllerinin ciddi bir su eksikliğinden muzdarip olduğu belirtildi.


Kuzeybatıdaki Alpler'den Adriyatik'e uzanan İtalya'nın en uzun nehri olan Po, yılın bu zamanında normalden %61 daha az suya sahip.


Geçen Temmuz ayında İtalya, ülkenin tarımsal üretiminin kabaca üçte birini oluşturan ve 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan Po'nun çevresindeki bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.


#İtalya
#susuzluk
#kuraklık
#Venedik
#kanal
#Po Nehri
2 saat önce
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İtalya kuraklıkla karşı karşıya
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