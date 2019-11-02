Dünya İtalya Libya ile imzaladığı göçmen anlaşmasının süresini uzatmak istiyor Ortak komisyon teklif etti
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İtalya Libya ile imzaladığı göçmen anlaşmasının süresini uzatmak istiyor: Ortak komisyon teklif etti

İtalya hükümeti, 2 Şubat 2017'de Libya ile imzalanan ve yakında süresi dolacak olan memorandum için yeni bir girişimde bulundu. Hükümet, "yasa dışı düzensiz göçü önleme ve insan kaçakçılarıyla mücadele" için yaklaşık 3 yıl önce imzaladıkları anlaşmanın uzatılmasını görüşmek üzere Libya'ya ortak komisyon kurulmasını teklif etti.

Haber Merkezi AA
İtalya, Libya'ya ortak komisyon kurulmasını teklif etti. (arşiv)
İtalya, Libya'ya ortak komisyon kurulmasını teklif etti. (arşiv)

İtalya, "yasa dışı düzensiz göçü önleme ve insan kaçakçılarıyla mücadele" için yaklaşık 3 yıl önce imzaladıkları anlaşmanın uzatılmasını görüşmek üzere Libya'ya ortak komisyon kurulmasını teklif etti.

  • İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, İtalya hükümeti, 2 Şubat 2017'de imzalanan ve yakında süresi dolacak olan memorandum için yeni bir girişimde bulundu.

Ortak komisyon teklifi

Hükümet, dönemin İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan memorandumun süresinin bazı değişikliklerle uzatılması için dün Libya'nın Roma Büyükelçiliği aracılığıyla gönderdiği notada, iki ülke arasında bu konuyu ele almak üzere ortak komisyon kurulmasını önerdi.

  • Serrac'ın basın danışmanı Hassan El Honi, Trablus hükümetinin memorandum üzerinde değişiklik yapılması fikrine açık olduğunu belirtti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, hükümetin, yenilenecek anlaşmaya özellikle Birleşmiş Milletler ve göç örgütlerinin sıklıkla eleştirdiği Libya'da göçmenlerin tutulduğu merkezlerin iyileştirilmesi, buralara uluslararası örgütlerin girmesini sağlama ve yasa dışı göçü engelleme konularına ilişkin başka maddeler ekletmek istediği belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, kısa süre önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki bu anlaşma sayesinde göçmen gelişlerinde ve denizde görülen ölümlü göçmen faciası sayısında düşüş olduğunu belirtmişti.

  • Söz konusu memorandum, iki ülke arasında kalkınmadan, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadeleye, İtalya'nın Libya Sahil Güvenlik kuvvetlerini güçlendirmesine kadar pek çok alanda iş birliğini öngörüyor.
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