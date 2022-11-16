İtalya: Polonya’daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz

Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İtalya Dışişleri Bakanlığı (Farnesina), Polonya’daki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleriyle sürekli temas halinde. Hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Polonya halkına yakınım” ifadelerini kullandı.

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

ÖZGÜN Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi