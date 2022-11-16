Dünya İtalya Polonyadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz
AVRUPA

İtalya: Polonya’daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz

Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İtalya Dışişleri Bakanlığı (Farnesina), Polonya’daki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleriyle sürekli temas halinde. Hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Polonya halkına yakınım” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İtalya: Polonya’daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani

Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İtalya Dışişleri Bakanlığı (Farnesina), Polonya’daki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleriyle sürekli temas halinde. Hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Polonya halkına yakınım” ifadelerini kullandı.

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi
ÖZGÜN
Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi

Polonya'ya Rus füzesi: Avrupa diken üstünde
DÜNYA
Polonya'ya Rus füzesi: Avrupa diken üstünde
Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Boyu 25 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak topluyorlar.
Ukraynayı işaret ettiler

​Polonya'ya düşen füze ile ilgili Rusya'dan dikkat çeken açıklama.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.