Dünya İtalya Yunanistana gidecek 2 bin solunum cihazına el koydu
AVRUPA

İtalya Yunanistan'a gidecek 2 bin solunum cihazına el koydu

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı nedeniyle salgının yeni merkez üssü haline gelen İtalya

Yunanistan'a gidecek 2 bin solunum cihazına el koydu. Daha önce de Almanya ve Çekya İtalya'ya Çin'den gelen tıbbi malzemelere el koymuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Yunanistan'a gidecek solunum cihazlarına el koydu.
İtalya Yunanistan'a gidecek solunum cihazlarına el koydu.

İtalya Yunanistan'a gidecek 2 bin solunum cihazına el koydu. Solunum cihaz ihracatının 25 Şubat'tan bu yana durdurulduğu İtalya'da polis ve gümrük yetkilileri Yunanistan'a giden cihazlara el koydu. Yola çıkmak üzere olan araçtan ele geçirilen malzemeler arasında maskelerin de bulunduğu belirtildi.

Almanya 830 bin maskeye el koymuştu

Geçtiğimiz günlerde Almanya da Çin'den İtalya'ya gönderilen malzemelere el koymuştu. İddialara göre; Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine gelen maskeler, buradan İtalya'ya yollanmak üzere Almanya'ya gönderiliyor. Almanya'nın, kendi ürünleri olmasa bile bu maskeleri yasak kapsamına alıp el koyduğu belirtilmişti.

Çekya da aynısı yaptı

Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi de "bilerek" el koymuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Twitter'dan izahatte bulunarak durumun sonradan fark edildiğini yazmıştı: "Lovosice'deki gümrük memurları yüz binlerce malzemeye el koydu. Maalesef daha sonradan yapılan soruşturmada bu malzemelerin küçük bir kısmının Çin'in İtalya'ya yardımı olduğu öğrenildi. İtalya'nın bu olaydan etkilenmemesini sağlamak için her iki ülkeyle temasa geçtik."

Abone Ol Google News
Yalan paylaşım yapan provokatör evinden alınınca Eğlence amaçlı yaptım dedi

Yalan paylaşım yapan provokatör evinden alınınca "Eğlence amaçlı yaptım" dedi
Bunun adı vandallık

Bunun adı vandallık

​Yaptıkları kaza sonrası yardıma gelen sağlıkçıları darp ettiler.
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
İnsanlık suçu işlediler

İnsanlık suçu işlediler

​İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması.
Şehir hastanesi koronaya hazır

Şehir hastanesi koronaya hazır

270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle...
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Avrupa panikte!

Avrupa panikte!

​İtalya Yunanistan'ın, Almanya ve Çekya da İtalya'nın malzemelerine el koydu.
Bu başarı hepimizin

Bu başarı hepimizin

​Milyonlar evde, en kalabalık tarihi meydanlar boş kaldı...

Lige play-off<br>mu geliyor?

Lige play-off
mu geliyor?

​​UEFA Asbaşkanı Michele Uva resmen açıkladı.
İngiltere İtalya'yı geçebilir

İngiltere İtalya'yı geçebilir

​Vaka sayısı açıklananın çok üstünde.
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Çalışmalar son sürat ilerliyor

Çalışmalar son sürat ilerliyor

​Türkiye'nin en yükseğinde 193 metreye ulaşıldı.
Fransa Alman ordusundan<br> yardım bekliyor

Fransa Alman ordusundan
yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa, Almanya'dan yardım talebinde bulundu.
Koronavirüs Osmanlı'daki <br>adayı hatırlattı

Koronavirüs Osmanlı'daki
adayı hatırlattı

​Dönemine göre ileri düzey sistemi şaşırttı.
Beşiktaş'a<br>açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a
açık kapı bıraktı

​Trezeguet transfer iddialarına yanıt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.