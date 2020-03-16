Dünya İtalyada 80 yaş üstü kişiler ölüme terk ediliyor
AVRUPA

İtalya'da 80 yaş üstü kişiler ölüme terk ediliyor

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı İtalya'da 80 yaş üstü hastalara yoğun bakım hizmeti verilmeyeceği iddia ediliyor. İtalya'da Kriz Yönetimi birimi tarafından hazırlanan rapora göre 80 yaş üstü kişiler tedavi edilmeyecek.

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80.

Tüm dünyada yayılan Koronavirüs tehlikesi İtalya'nın sağlık sistemini çökertti. Ülkede alınan yeni karara göre hasta sayısına yetişemeyen sağlık kuruluşları 80 yaş üstü hastalara yoğun bakım hizmeti vermeyecek.

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak bin 809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Telegraph gazetesinin haberinde İtalya'da 80 yaş üstü kişilerin tedavileri durdurulduğu ve ölüme terk edildiği belirtildi.

Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 20 bin 603’e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809’a yükseldiğini kaydetti.

Yoğum bakım üniteleri alarm veriyor

İtalya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

Ülkede 10 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Lombardiya Bölgesi, üç hafta önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçiyor. İtalya’daki toplam 21 bin 157 vakadan 11 bin 685’inin görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 966 oldu.

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