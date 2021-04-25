İtalya'da defin işlemleri durdu: Cenazeler gömülmeyi bekliyor

İtalya'da bürokratik sorunlar ve krematoryum fırınlarının bozuk olmasından dolayı binlerce cenaze aylardır bekletiliyor.

2 bin cenaze bekletiliyor

İtalya basınında çıkan haberlere göre başkent Roma'da gömülmeyi bekleyen cenazelerin sayısı 2 bine ulaştı.

Belediye çalışanları Kovid-19'a yakalandı

Belediye cenaze işlerinde görevli 25 kişinin yarısının Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cenazelerin bir kısmının Roma'nın kuzeyinde bir mezarlık deposunda bekletildiği belirtildi.

Mart 2020'den beri bekleyen de var

La Repubblica gazetesinin haberine göre İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde ise gömülmeyi bekleyen 870 cenaze bulunuyor. Habere göre, cenazeler arasında Mart 2020'den beri bekletilenler de var.

"Utancınız asla yeterli olmayacaktır"

Demokratik Parti milletvekili Andrea Romano da kaybettiği oğlunun 2 aydır gömülemediğini duyurdu. Romano, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye hitaben, "Oğlum Dario'yu kaybedeli 2 ay oldu. 2 aydır cenaze törenini yapamıyoruz. İşlemler için hiçbir tarih verilmiyor. Utancınız asla yeterli olmayacaktır" mesajını paylaştı.

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