İtalya'da göçmen merkezinde patlama: Çok sayıda yaralı var

İtalyan basınındaki haberlerde de bazı göçmenlerin durumunun ağır olduğu ayrıca yaralılar arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

San Lorenzo Nuovo beldesinin Belediye Başkanı Massimo Bambini, LaPresse ajansına yaptığı açıklamada, "Acil durum sona erdi ve neyse ki herhangi bir olumsuz sonuç yaşanmadı. Soruşturmalar, patlamaya neyin sebep olduğunu açıklığa kavuşturacak." dedi.