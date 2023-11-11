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Dünya

İtalya'da göçmen merkezinde patlama: Çok sayıda yaralı var

İtalya'nın Viterbo kentindeki göçmen merkezinde gece saatlerinde meydana gelen patlamada 31 kişi yaralandı. İtalyan basınındaki haberlerde de bazı göçmenlerin durumunun ağır olduğu ayrıca yaralılar arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

13:01 - 11/11/2023 السبت
AA
Göçmen merkezinde patlama

Göçmen merkezinde patlama

İtalyan itfaiyesinin "X" platformundan yapılan paylaşımda, başkent Roma'nın 80 kilometre kuzeyindeki Viterbo kentine bağlı San Lorenzo Nuovo'daki göçmen kabul merkezinde dün gece patlama yaşandığı belirtildi.


Olayda 31 kişinin yaralandığı kaydedilen paylaşımda, patlama ve çökmeye gaz sızıntısının yol açtığının değerlendirildiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de bazı göçmenlerin durumunun ağır olduğu ayrıca yaralılar arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.


Patlamanın yaşandığı merkezdeki düzensiz göçmenlerin, iltica talebinde bulunanlar olduğu bilgisi verildi.


San Lorenzo Nuovo beldesinin Belediye Başkanı Massimo Bambini, LaPresse ajansına yaptığı açıklamada, "Acil durum sona erdi ve neyse ki herhangi bir olumsuz sonuç yaşanmadı. Soruşturmalar, patlamaya neyin sebep olduğunu açıklığa kavuşturacak." dedi.



#patlama
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#göçmen
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