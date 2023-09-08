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Dünya

İtalya'da havacılık sektöründe çalışanlar grevde: Onlarca uçuş iptal edildi

İtalya'da havacılık sektöründe çalışan yer hizmetleri görevlileri, toplu iş sözleşmesinin bir türlü yenilenmemesi nedeniyle 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle Milano'nun büyük Malpensa Havalimanı'nda 60, bir diğer havalimanı Linate'de de 20 uçuş iptal edildi.

15:09 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İtalya'da havacılık sektöründe çalışanlar greve gitti.

İtalya'da havacılık sektöründe çalışanlar greve gitti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, havacılık sektöründeki sendikaların (Flai Trasporti, Fit-Cisl) çağrısıyla yer hizmetleri çalışanları bugün toplu iş sözleşmesinin 6 yıldır yenilenmemesi sebebiyle 24 saatlik grev yaptı.

Yetersiz maaş ve çalışma koşulları protesto edildi

Grevle yetersiz ve tutarsız olduğu belirtilen maaş artışları ve çalışma koşulları da protesto edildi.

Havacılık sektöründe çalışanların grevi nedeniyle hava ulaşımında bugün yer yer bazı aksaklıklar da yaşandı.

Grevden en çok etkilenen yerler ise Milano'daki havalimanları oldu. Grev nedeniyle Milano'nun büyük Malpensa Havalimanı'nda 60, bir diğer havalimanı Linate'de de 20 uçuş iptal edildi.

İtalyan basını grevler için "Kara Cuma" başlığını kullandı

İtalyan ITA Hava Yolları da başkent Roma'nın Fiumicino Havalimanı'nda bugün için planlı 30 iç hat seferini iptal ettiğini duyurdu.

İtalyan basını, hava ulaşımını etkileyen greve ilişkin haberlerinde "Kara Cuma" başlığını kullandı.

THY Basın Müşavirliğinden dün yapılan açıklamada, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği bildirilmişti.



#İtalya
#Milano
#Malpensa Havalimanı
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