Dünya İtalyada iç karartan açıklama Daha da kötüleşiyor, yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz
AVRUPA

İtalya'da iç karartan açıklama: Daha da kötüleşiyor, yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının merkez üssü olarak açıklanan İtalya’da bilanço her geçen gün artarken, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana’nın açıklamaları dikkat çekti. Fontana "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İtalya'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
İtalya'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

Ülkede 10 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Lombardiya Bölgesi, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçiyor. İtalya’daki toplam 21 bin 157 vakadan 11 bin 685’inin görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 966 oldu.

  • Rainews24'ün haberine göre, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok." ifadesini kullandı.

Bölgelerinde temel sıkıntının solunum cihazı eksikliği olduğunun altını çizen Fontana, Milano Fuar Merkezine 500 yataklı bir hastane oluşturulmasının önemli olduğunu, bu sırada diğer hastanelerin yatak kapasitelerinden yararlanılacağını kaydetti.

Reuters
Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana açıklama yaptı.

"Yoğun bakımda günde 7'den fazla kişiyi entübe ediyoruz"

Öte yandan Lombardiya'da Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Bergamo kentindeki bir hastanede çalışan anestezist Ivano Riva da şunları söyledi:

"Salgın eğilimi, bu şekilde artmaya devam ederse Bergamo daha fazla dayanamaz. Hastaneler dolmuş durumda. Bölgedeki yerler de tükeniyor. Yoğun bakımda günde 7'den fazla kişiyi entübe ediyoruz. Aralıksız çalışıyoruz. 14 günde bir dinlenme hakkımız oluyor."

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da virüs vakalarındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, "Kurallara uyulmazsa, sağlık açısından büyük riskle karşı karşıya kalacağız. Bundan önce gerekirse bütünüyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir." dedi.

Avrupa'nın en karanlık günü: İtalya'da 3 bin 90 yeni vaka 368 ölü!
DÜNYA
Avrupa'nın en karanlık günü: İtalya'da 3 bin 90 yeni vaka 368 ölü!

Ünlü isimler, halkı kan bağışı yapmaya davet ediyor

Ülkede sağlık kuruluşları, kan bağışı kampanyası başlatmış durumda.

Serie A takımlarından Roma'nın eski takım kaptanlarından Daniele De Rossi'nin de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim, halkı yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulması sebebiyle kan bağışı yapmaya davet ediyor.

Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin de ekonomiye nefes aldırmak için yeni bir paket ve tedbirler içeren kararname hazırlığında olduğu ifade edildi.

İtalyanlar koronavirüs nedeniyle alışveriş kuyruğunda araya mesafe koyuyor
OYNAT 00:00
İtalyanlar koronavirüs nedeniyle alışveriş kuyruğunda araya mesafe koyuyor
İtalya'da acil ihtiyaçları gidermenin dışında sokağa çıkmayan halk, market ve eczane gibi noktalarda araya mesafe koyarak bekliyor.

İtalyan usulü koronavirüs önlemi
OYNAT
İtalyan usulü koronavirüs önlemi
Koronavirüsten en fazla etkilenen ülke konumunda olan İtalya'da vatandaşlar kendi yöntemiyle virüse karşı önlem almaya çalışıyor. İtalya'nın başkenti Roma'da markete giden bir adamın koronavirüs önlemi kameraya böyle yansıdı.


Ne yazık ki daha da kötüleşiyor

Ne yazık ki daha da kötüleşiyor

​Bölgedeki en yetkili isimden iç karartan açıklama
20 Marttan itibaren başlıyor

20 Mart'tan itibaren başlıyor

Merkez Bankasından çok önemli faiz kararı.
En kritik gün

En kritik gün

Aşı 45 yaşındaki bir hastada test edilecek.
Marketleri <br>asker koruyacak

Marketleri
asker koruyacak

İngiltere'de karantinayı reddeden kişileri polis gözaltına alacak.
12 yeni vaka

12 yeni vaka

Avrupa, Amerika ve ilk vaka çevresinden...
Tedbirli olun korkmayın

Tedbirli olun korkmayın

14 gün karantina kalan kişiler yaşadıklarını anlattı.

Teamülleri değiştirdi

Teamülleri değiştirdi

​Erdoğan'ın 'eyvallah' selamı popülerlik kazandı.

Salgında<br>bile ticaret peşinde

Salgında
bile ticaret peşinde

​Almanya'da koronavirüs aşısı için çalışan firmaya para teklif etti.
20 yılda 15 salgın

20 yılda 15 salgın

​2000'li yıllarda salgına dönüşüp can kaybına neden olan hastalıklar.
Çantada ne olacak

Çantada ne olacak

​Koronavirüs çantasına bu malzemeleri almayı unutmayın.
Yurtta kalacaklar

Yurtta kalacaklar

Umreden dönen 5 kişi virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Vuhan'daki<br>hatayı yapmayın

Vuhan'daki
hatayı yapmayın

Uzman doktor Vuhan'da ilk aşamada yapılan kritik hatayı açıkladı.
Yunan sınırı buz kesti

Yunan sınırı buz kesti

​Barbar Yunanistan tazyikli su, gaz ve silahlarla müdahale ediyor.
İdlib’de ilk devriye

İdlib’de ilk devriye

Bölge halkı Rusya'yı protesto etti.
Kanuni de geldi

Kanuni de geldi

​Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni, Mersin'e demir attı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.