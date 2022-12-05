Dünya İtalyada karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında olay çıktı
AVRUPA

İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında olay çıktı

Aşırı sağcı ve Rusya yanlısı yaklaşık 300 kişilik bir grup, Cadorna Meydanı'nda toplanarak Ukrayna'ya silah gönderilmesini protesto etti. Ellerinde meşale ve İtalyan bayraklarıyla yürüyen aşırı sağcılar, "Savaşa karşı birleştik" ve "Rus düşmanlığına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

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Haber Merkezi AA
İtalyada karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında olay çıktı
İtalya'da karşıt görüşlülerin gösterileri sırasında olay çıktı

Aşırı sağcı ve Rusya yanlısı yaklaşık 300 kişilik bir grup, Cadorna Meydanı'nda toplanarak Ukrayna'ya silah gönderilmesini protesto etti. Ellerinde meşale ve İtalyan bayraklarıyla yürüyen aşırı sağcılar, "Savaşa karşı birleştik" ve "Rus düşmanlığına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı sağcılar, yürüyüşleri sırasında meşaleler yakarak, savaşa karşı olduklarını belirtti.

Kentin bir diğer noktası olan Duomo yakınlarındaki Cairoli Meydanı'nda ise sayıları 500'den fazla sol görüşlü bir grup, savaşı ve faşizmi protesto etmek için bir araya geldi. Sol görüşlü grup, bir süre sonra aşırı sağcıların bulunduğu alana doğru yürümek isteyince güvenlik güçleri buna engel oldu.

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