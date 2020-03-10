Dünya İtalyada kırmızı alarm 60 milyonluk ülke karantinada, toplantılar yasaklandı seyahatler kısıtlandı
AVRUPA

İtalya'da kırmızı alarm: 60 milyonluk ülke karantinada, toplantılar yasaklandı seyahatler kısıtlandı

İtalya'da kırmızı alarm: 60 milyonluk ülke karantinada, toplantılar yasaklandı seyahatler kısıtlandı

Çin'den yayılan koronavirüs İtalya'yı esir aldı. Avrupa'da salgının en etkili olduğu ülkede hükümet sert önlemler aldı. 60 milyonluk nüfusun tamamı karantinaya alınırken, İtalya'da tüm toplantı, halka açık buluşma, futbol maçları, düğün ve cenaze törenleri, müze ziyaretleri yasaklandı. Ordunun da göreve çağrıldığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz. Hepimiz İtalya'nın iyiliği için bir şeyler yapmalıyız" dedi.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli &quot;kırmızı bölge&quot; ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli "kırmızı bölge" ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli &quot;kırmızı bölge&quot; ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli "kırmızı bölge" ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli &quot;kırmızı bölge&quot; ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli "kırmızı bölge" ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli &quot;kırmızı bölge&quot; ilan edildi.
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli "kırmızı bölge" ilan edildi.

Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.

  • Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" dedi.

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik." diye konuştu.

Karantinaya alınan 60 milyonluk İtalya’dan çarpıcı fotoğraflar
FOTOĞRAF 45
Title
Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz. dedi.
Title
Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik. diye konuştu.
Title
Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti.
Title
Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı...
Title
Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı. ifadelerini kullandı.
Title
İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.
Title
Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.
Title
Giuseppe Conte, AB'den bütçe açığı konusunda daha fazla bütçe esnekliği de talep edebileceklerini söyledi.
Title
Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi.
Title
Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Title
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli 'kırmızı bölge' ilan edildi
Karantinaya alınan 60 milyonluk İtalya’dan çarpıcı fotoğraflar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararn ameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.


Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti.

  • Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, "Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı. Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.

Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Düğün ve cenazeler de yasak

Hafta sonu çıkan kararnamenin tüm ülke genelini etkileyen kısmında ise, hayat adeta durduruluyor. Düğün, cenazeler, dini ve kültürel de dâhil olmak üzere tüm etkinlikler iptal edildi. Sinemalar, gece kulüpleri, spor salonları yüzme havuzları ve kış tatil merkezleri kapatıldı. Kafeler ve restoranlar da saat 08 -18 arasında açık tutulacak ve müşteriler birbirleriyle ancak 1 metre mesafede oturabilecek.

İtalya'da spora virüs darbesi
SPOR
İtalya'da spora virüs darbesi

Giuseppe Conte, AB'den bütçe açığı konusunda daha fazla bütçe esnekliği de talep edebileceklerini söyledi.

Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi.

  • Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.

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