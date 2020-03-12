İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

İtalya'da üç hafta önce görülmeye başlayan Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 189 kişi artarak, 1016'ya yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut vaka sayısının 12 bin 839'a çıktığını aktaran Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde, virüs bulaşanların toplam sayısının 15 bin 113 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 189 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1016'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede, Kovid-19 acil durumunun başladığı 21 Şubat’tan bu yana ölenlerin yüzde 98’inin 68 yaş üstü olduğunu kaydeden Borelli, 1153 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

Borrelli, dün 1045 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 213 kişi daha artarak 1258’e yükseldiğini dile getirdi.

Kuzey'deki fabrikalarda grev

Dün, Başbakan Giuseppe Conte’nin imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, kuzeydeki bazı bölgelerde üretimi aksatmamak için gerekli önlemler alındıktan sonra fabrikaların çalışmaya devam etmesine yönelik karar protesto edildi.

Başbakanlık kararnamesinde belirtilen kriterlere girmeyen ve çalışmak durumunda olan metal işçileri, gün boyu greve giderek kendilerinin çalışmak durumunda kalmasını protesto etti.

Milano Borsası FTSE MIB 30 endeksi, ABD'nin Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Avrupa'dan yapılan seyahatlere 1 ay süreyle kısıtlama getirmesine ve Avrupa Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmemesine tepki göstermesi sebebiyle tarihi bir düşüş yaşayarak, günü yüzde 16,92'lik değer kaybıyla kapattı.

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OYNAT 00:00 İtalya'da 60 milyon karantina altında Çin'den yayılan koronavirüs İtalya'yı esir aldı. 60 milyonluk nüfusun tamamı karantina altında. BiP'te paylaş

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İtalyanlar, sosyal medyadan haberleşiyor

İtalya'da hafta başında sosyal medya üzerinde başlayan ve hükümetin de destek verdiği “Ben evde kalıyorum” kampanyası da Başbakan Conte’nin imzaladığı son kararnameyle tavsiye olmaktan çıkıp, yükümlülük halini aldı.

İçişleri Bakanlığı da 12 soru-cevaptan oluşan bir rehber kiti paylaşarak, halka ne yapıp yapamayacaklarını duyurdu.

Kolluk kuvvetlerinin saat 18.00'den sonra dışarıda bulunanlara kimlik ve izin belgesi sormaya başladığı ülkede, bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2 bin 162 kişi hakkında işlem yapıldı.

Evlerine kapanmak durumunda kalan İtalyanlar ise çareyi, sosyal medya uygulamaları üzerinden görüntülü sohbet ya da ders yapmakta buldu. Pek çok kişinin, dışarıda buluşamadığı için birbirini görüntülü aradığı kaydedildi.

OYNAT 03:01 İnsanlık tarihinin en ölümcül salgın​ıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybet​ti Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.





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Ülkede, çoğu iş yeri çalışanlarıyla evden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurarken, üniversite hocalarının da derslerini telekonferans yöntemiyle yaptıkları öğrenildi.

Başbakan Conte’nin dün imzaladığı kararnameyle ülkedeki market, eczane, büfe gibi temel ihtiyaçların giderildiği yerler haricinde restoran, kafe, bar başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin durdurulması kararı alınmıştı. Buna bağlı olarak kolluk kuvvetlerinin sokaklardaki kontrolü sıklaştırılmıştı.

Conte, pazartesi günü de bütün ülkede serbest dolaşımı ve ülkeye giriş-çıkışları kısıtlayıcı bir başka kararname daha çıkartmıştı.

FOTOĞRAF 9 Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, evcil hayvan yeme yasağını yürürlüğü koymaya çalışırken Çinli bir yemek firması, evcil hayvan yiyerek tüm dünyaya kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını gösterme çağrısı yaptı. Çin'deki Fankuai Köpek Eti adlı şirket, sitesinde yayınladığı açıklamada insanların koronavirüs salgını sonrasında evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto etti. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken kültürlerine bağlılıklarını göstermek adına vatandaşları köpek eti yemeye çağıran bir reklam paylaştı. Fankuai, Schenzen şehrindeki milletvekillerinin Batı'daki virüs paniğini yatıştırmak için bu önergeyi hazırladığını dile getirdi. Fankuai şirketi, elde kıyılmış köpek eti, baharatlı köpek eti ve kaplumbağa suyunda kızarmış köpek eti gibi tüyler ürperteici yemekler üretiyor. Jiangsu eyaletinde bulunan şirket, ismini köpek kasaplığı yaparak hayatını kazandığı iddia edilen eski bir Çinli generalin adından alıyor. Çinli hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekmesinin ardından reklam, öfkeye yol açtığı için yayından kaldırıldı. Koronavirüs salgını, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmıştı. Tüm dünyayı esir alan salgın, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Çinli yemek şirketi saçmaladı: Koronavirüse karşı insanları köpek eti yemeye çağırdı Çin'de "Fankuai Köpek Eti" ismindeki bir yemek şirketi, koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken sorumsuzca bir girişimde bulundu. Evcil hayvan eti tüketilmesini yasaklayan yasayı protesto ederek insanları eski alışkanlıklarına dönmeye ve kültürlerine bağlılıklarını ispatlamak için köpek eti yemeye çağırdı.

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