İtalya'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Ölü sayısı 1441'e yükseldi

Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti: İtalya bizi terk etti

Luca Franzese isimli İtalyan genç koronavirüsten ölüp ölmediğini bilmediği kız kardeşini almaya hiçbir hastane veya yetkilinin gelmediğini söyledi. Çektiği videoda isyan eden genç 'Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Koronavirüs.Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı' diyerek yetkililere seslendi.