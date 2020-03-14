Dünya İtalyada koronavirüs kabusu devam ediyor Ölü sayısı 1441e yükseldi
AVRUPA

İtalya'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Ölü sayısı 1441'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'de de virüs tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin ortalama yaşı 80

  • Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

"Torino'da 97 yaşında bir hasta 7 günde iyileşti"

  • Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti: İtalya bizi terk etti
OYNAT 00:20
Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan isyan etti: İtalya bizi terk etti
Luca Franzese isimli İtalyan genç koronavirüsten ölüp ölmediğini bilmediği kız kardeşini almaya hiçbir hastane veya yetkilinin gelmediğini söyledi. Çektiği videoda isyan eden genç 'Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Koronavirüs.Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı' diyerek yetkililere seslendi.


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