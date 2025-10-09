Yeni Şafak
İtalya'da peçe ve burka yasağı için yasa teklifi verildi

09:319/10/2025, Perşembe
DHA
İtalya'da Başbakan Meloni'nin partisi, peçe ve burka yasağı için yasa teklifi verdi

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ile peçe kullanılmasını yasaklayan ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunulduğu bildirildi.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ile peçe kullanılmasını yasaklayan ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu.


FDI Partisi’nden milletvekillerinin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu ‘Ayrılıkçılığa Karşı’ isimli yasa tasarısının, burka, nikap ile peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de ‘zorla evlendirme suçu’na daha ağır cezalar getirilmesini öngördüğü belirtildi. Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebileceği aktarıldı.




